Maratona Venezia 2025 | risultati e classifica Doppietta etiope vincono Robi ed Ashumar Zebenay

La Maratona di Venezia 2025 parla etiope: successi per Deribe Robi tra gli uomini, dove è nono l'azzurro Roberto Graziotto, e per Ashumar Zebenay tra le donne. Duplice arrivo in solitaria per i vincitori odierni, autentici dominatori della manifestazione veneta. Tra gli uomini Deribe Robi vince in 2:08'58" e precede ben quattro keniani, con Isaac Cheluko secondo a 1'56", Hammington Kiamaiyo terzo a 2'06", Kipsambu Kimakal quarto a 3'24" e Koech Moses quinto a 6'02". In top ten anche un italiano, Roberto Graziotto, nono a 16'19". Nella gara femminile dominio ancor più netto di Ashumar Zebenay, nonostante una caduta nel finale, che si impone con il crono di 2:27'31" davanti alla connazionale Azalech Masresha, alla piazza d'onore con un distacco di 3'12", mentre completa il podio la keniana Daizy Jemutai, staccata di 3'20".

