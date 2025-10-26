Mara Venier difende Barbara D'Urso dopo Ballando | Non deve cadere nelle trappole Giudicatela solo per il ballo

Nella puntata del 26 ottobre di Domenica In, Mara Venier ha parlato di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle, dove è sempre più 'presa di mira dai giudici, in particolare sa Selvaggia Lucarelli: "Mi dispiace vedere che non si diverte. Non deve cadere nelle trappole, bisogna giudicarla solo per il ballo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

“C’era un progetto che mi entusiasmava, che come a volte accade è cambiato. Uno spezzone di gioco era poco efficace per me”. Gabriele Corsi ha rotto il silenzio sul suo forfait a Domenica In. Inizialmente avrebbe dovuto affiancare Mara Venier, ma in un sec - facebook.com Vai su Facebook

Kekko Silvestre dei Modà si racconta da Mara Venier: "Ho sofferto di attacchi di panico" - X Vai su X

Mara Venier difende Barbara D’Urso dopo Ballando: “Non deve cadere nelle trappole. Giudicatela solo per il ballo” - Nella puntata del 26 ottobre di Domenica In, Mara Venier ha parlato di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle, dove è sempre più 'presa di mira dai ... Lo riporta fanpage.it

Mara Venier difende Barbara d’Urso e lancia una stoccata alla Rai/ “Si è rialzata, io ne so qualcosa” - Durante l’ultima puntata andata di Domenica In andata in onda domenica, 28 settembre, Mara Venier ha dedicato un lungo spazio al debutto della 20esima edizione di Ballando con le stelle. Da ilsussidiario.net

Matteo Addino commuove a Ballando con le Stelle e conquista il salotto di Mara Venier - Il genovese Matteo Addino difende Barbara d’Urso durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle e sarà ospite a Domenica In ... Segnala marchenotizie.it