Mara Venier difende Barbara D'Urso dopo Ballando | Non deve cadere nelle trappole Giudicatela solo per il ballo

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata del 26 ottobre di Domenica In, Mara Venier ha parlato di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle, dove è sempre più 'presa di mira dai giudici, in particolare sa Selvaggia Lucarelli: "Mi dispiace vedere che non si diverte. Non deve cadere nelle trappole, bisogna giudicarla solo per il ballo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

mara venier difende barbaraMara Venier difende Barbara D’Urso dopo Ballando: “Non deve cadere nelle trappole. Giudicatela solo per il ballo” - Nella puntata del 26 ottobre di Domenica In, Mara Venier ha parlato di Barbara D'Urso a Ballando con le Stelle, dove è sempre più 'presa di mira dai ... Lo riporta fanpage.it

Mara Venier difende Barbara d’Urso e lancia una stoccata alla Rai/ “Si è rialzata, io ne so qualcosa” - Durante l’ultima puntata andata di Domenica In andata in onda domenica, 28 settembre, Mara Venier ha dedicato un lungo spazio al debutto della 20esima edizione di Ballando con le stelle. Da ilsussidiario.net

mara venier difende barbaraMatteo Addino commuove a Ballando con le Stelle e conquista il salotto di Mara Venier - Il genovese Matteo Addino difende Barbara d’Urso durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle e sarà ospite a Domenica In ... Segnala marchenotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Mara Venier Difende Barbara