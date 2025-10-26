Manutenzione alla centrale di potabilizzazione due giornate di possibili disagi
Il Gruppo Hera comunica che lunedì 27 e giovedì 30 ottobre, dalle 9 alle 12.30, saranno eseguiti lavori di manutenzione programmata alla centrale di potabilizzazione di Stellata di Bondeno. In particolare, l’intervento prevede l’ammodernamento dei quadri di alimentazione elettrica dell’impianto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Scopri altri approfondimenti
Al fine di consentire lavori di manutenzione straordinaria all’impianto irriguo Centrale Sisto, si comunica che ’ ` - facebook.com Vai su Facebook
Pesaro, al via la manutenzione straordinaria al Cimitero Centrale https://marchenews24.it/pesaro-manutenzione-cimitero-centrale-129305.html?_unique_id=68f1625931b84… - X Vai su X
Completata manutenzione impianto di potabilizzazione a Catanzaro - Sono stati completati i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di potabilizzazione "Santa Domenica" di Catanzaro. Secondo ansa.it
Al via manutenzione impianto potabilizzazione Santa Domenica - Sorical ha programmato un piano di manutenzione dell'impianto di potabilizzazione di Santa Domenica che serve gran parte delle città di Catanzaro, Sellia Marina e le località marine di Cropani, ... Si legge su ansa.it
Potabilizzazione, visita guidata alla centrale Cadf - Sabato, in occasione dei 100 anni dalla posa della prima pietra dell’acquedotto di Ro, Cadf invita i cittadini all’evento ‘Centrale di Ro a porte aperte’. Secondo ilrestodelcarlino.it