Manovra Un nuovo vertice
Il disegno di legge di Bilancio che, approvato dal Consiglio dei ministri, avvia la prossima settimana l’iter al Senato, porta con sé da giorni un codazzo di polemiche che, nonostante gli appelli della premier Giorgia Meloni, non accenna a placarsi. La cifra è quella giusta: sugli 18,7 miliardi provenienti principalmente da fondi Pnrr (5,1 miliardi), tagli e da un prelievo su banche e assicurazioni (4,4 miliardi) la Ragioneria dello Stato ha apposto la sua bollinatura. Il punto dirimente resta ovviamente le direttrici entro cui dirigerli. Così continua il balletto: la Lega rilancia sulle banche, Forza Italia le difende ("Nessuna imposizione", ribadisce Antonio Tajani, ma insiste sugli affitti brevi e i ministeri sono preoccupati per i tagli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
