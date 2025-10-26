Manovra più soldi al mese per le famiglie con l’Assegno unico

La principale misura a sostegno delle famiglie introdotta nella Manovra finanziaria per il 2026 sarà la rimozione dal calcolo dell’Isee della prima casa. Questo permetterà infatti a molti nuclei di avere accesso a misure di welfare da cui erano in precedenza esclusi, grazie alla riduzione dell’ Isee che ne deriverà. Sono in tutto quattro le misure che vedranno la loro platea aumentare a seguito di questa decisione. Una quinta, l’ Assegno unico universale, manterrà circa lo stesso numero di beneficiari, ma vedrà aumentare l’importo medio. Prima casa fuori dal calcolo dell’Isee. La norma inserita nel disegno di legge di bilancio dal Governo per la rimozione dall’ Isee della prima casa prevede che tutte le famiglie che possiedono un’abitazione con un valore catastale fino a 91. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Manovra, più soldi al mese per le famiglie con l’Assegno unico

