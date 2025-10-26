Manovra l’impatto totale sulle imprese supera i 7-8 mld di euro

Ammontano a oltre 5,2 miliardi di euro le risorse destinate alle imprese nella bozza della legge di bilancio per il 2026. A questi si aggiungono gli effetti fiscali stimati del super-ammortamento, che comporteranno minori entrate per 2-3 miliardi distribuiti su più esercizi. L’impatto totale sul sistema produttivo supera quindi 7-8 miliardi di euro, con un moltiplicatore economico che potrebbe avvicinarsi a 20 miliardi di investimenti complessivi attivati. Lo sostiene Unimpresa. Il pacchetto di interventi, dice l’associazione con un comunicato, comprende misure strutturali a sostegno di investimenti, innovazione e competitività, con particolare attenzione al Mezzogiorno, alle piccole e medie imprese e all’internazionalizzazione del made in Italy. 🔗 Leggi su Ildenaro.it