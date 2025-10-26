Manovra l’impatto totale sulle imprese supera i 7-8 mld di euro
Ammontano a oltre 5,2 miliardi di euro le risorse destinate alle imprese nella bozza della legge di bilancio per il 2026. A questi si aggiungono gli effetti fiscali stimati del super-ammortamento, che comporteranno minori entrate per 2-3 miliardi distribuiti su più esercizi. L’impatto totale sul sistema produttivo supera quindi 7-8 miliardi di euro, con un moltiplicatore economico che potrebbe avvicinarsi a 20 miliardi di investimenti complessivi attivati. Lo sostiene Unimpresa. Il pacchetto di interventi, dice l’associazione con un comunicato, comprende misure strutturali a sostegno di investimenti, innovazione e competitività, con particolare attenzione al Mezzogiorno, alle piccole e medie imprese e all’internazionalizzazione del made in Italy. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Approfondisci con queste news
Il “miracolo” della manovra di cui ha parlato prima Giancarlo Giorgetti è di averne varata una mignon – 18,7 miliardi, la più piccola da molti anni – che non ha alcun impatto sulla crescita per ammissione dello stesso governo. Di Marco Palombi - facebook.com Vai su Facebook
#Manovra, batosta sui dividendi per le società con partecipazioni sotto il 10%: da gennaio per loro le tasse saliranno dall’1,2% al 24%. La questione è piuttosto tecnica ma l'impatto potrebbe essere molto pesante e vale per tutte le società, comprese quelle qu - X Vai su X
Unimpresa: con la manovra, impatto da 8 miliardi per imprese tra fisco, ZES, Sabatini, turismo e export - Ammontano a oltre 5,2 miliardi di euro le risorse destinate alle imprese nella bozza della legge di bilancio per il 2026. Come scrive giornaledellepmi.it
Manovra attesa in Parlamento: le tappe, cosa può cambiare per imprese e lavoro - E' atteso in settimana l'approdo dell'articolato della Legge di Bilancio in Parlamento, per poi avviare, dopo le procedure di prassi, la sessione di bilancio che quest'anno inizia al Senato per il via ... Si legge su msn.com
Manovra, la Lega vuole un contributo di 5 miliardi dalle banche «per sostenere famiglie e imprese». Tajani: «Roba da Unione Sovietica» - «In vista della prossima manovra, le grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi di euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese». Si legge su corriere.it