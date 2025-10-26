Manovra ancora scontri tra Lega e FI sul contributo delle banche con sguardo alle regionali Salvini | Ogni lamentela un miliardo in più
Non si placano le tensioni interne al governo sulla questione del contributo delle banche alla prossima legge di bilancio. Dopo l’intesa trovata in extremis nel vertice notturno di dieci giorni fa, con la quale sembrava che Giorgia Meloni avesse placato le controversie tra Lega e Forza Italia, i due partiti sono tornati a scontrarsi in vista dell’esame in Parlamento della manovra. Tanto che la presidente del consiglio ha già dovuto inserire in agenda un nuovo vertice di maggioranza, per riportare un po’ d’ordine nei ranghi dell’esecutivo. A riaccendere la discussione sono state le parole di Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana ( Abi ) che, ribattendo su un tasto molto caro al vicepremier forzista Antonio Tajani, ha dichiarato che il concetto di extraprofitti “non esiste” e che “la tassazione sui redditi lordi bancari è nettamente superiore al 50%”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
