Manovra 2026 Santanchè | Non è sbagliata tassa su affitti brevi

Lapresse.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sulla tassa sugli affitti brevi contenuti in manovra “si troverà un accordo. Io non penso sia sbagliata, la cedolare secca è nata per gli affitti lunghi, qui parliamo invece di affitti brevi. Il Parlamento deciderà, ma trovo che abbia una sua ratio”. Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè, a margine dell’Assemblea Regionale degli eletti a Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

