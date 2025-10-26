Manovra 2026 Santanchè | Non è sbagliata tassa su affitti brevi

Sulla tassa sugli affitti brevi contenuti in manovra "si troverà un accordo. Io non penso sia sbagliata, la cedolare secca è nata per gli affitti lunghi, qui parliamo invece di affitti brevi. Il Parlamento deciderà, ma trovo che abbia una sua ratio". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè, a margine dell'Assemblea Regionale degli eletti a Milano.

