Manovra 2026 Salvini | Tassare chi ha una o due proprietà non è intelligente

“Sono contrario all’aumento delle tasse sulla casa in generale, soprattutto per chi ha massimo un paio di appartamenti. Tassarli non mi sembra una cosa utile né intelligente”. Così il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini parlando della manovra 2026 nel corso della conferenza stampa di presentazione a Napoli dei candidati della Lega per le elezioni regionali in Campania. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Manovra 2026, Salvini: “Tassare chi ha una o due proprietà non è intelligente”

