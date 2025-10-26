Manovra 2026 Salvini | Per ogni lamentela delle banche chiederemo un miliardo in più
Continua lo scontro sulla manovra tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e le banche, dopo le parole del presidente dell’Associazione Bancari Italiani (ABI), Antonio Patuelli, che ha chiesto rispetto per il ruolo degli istituti nel sistema economico, criticando toni e misure che le indicano come ‘bancomat’ della legge di bilancio, ricordando che la tassazione sul settore bancario è già molto elevata e che gli istituti di credito hanno sempre affrontato le proprie crisi con risorse interne. “ Chi finirà quest’anno con 50 miliardi di guadagno, una parte dei quali dovuti alle commissioni che impongono ai commercianti o agli interessi che chiedono a chi prende un prestito, e interessi che non danno agli italiani che lasciano i soldi in banca, dovrebbe aver vergogna a lamentarsi per il contributo di 4 miliardi che il governo ha chiesto giustamente per assumere forze dell’ordine e infermieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
La bozza della manovra del governo Meloni prevede 15 milioni in meno per l’ampliamento della M4 e il prolungamento della M5 fino a Monza. Una decisione incomprensibile del ministro Salvini che colpisce direttamente lo sviluppo della Città Metropolitana d - facebook.com Vai su Facebook
Tajani scatenato contro Meloni, Salvini e Mef. La manovra fa sbandare il governo. Giorgetti: “Fiducia in Perrotta”. Di @carusocarmelo - X Vai su X
Manovra 2026, Salvini alle banche: “Per ogni lamentela chiederemo 1 miliardo in più” - "Chi finirà quest'anno con 50 miliardi di guadagno, una parte dei quali dovuti alle commissioni che impongono ai commercianti o agli interessi che chiedono a ... Si legge su msn.com
Scontro in maggioranza su banche e affitti brevi, i nodi della Manovra - Meloni impone la tregua alla maggioranza sulla Manovra 2026. Lo riporta quifinanza.it
Banche, scontro Abi-Governo “extra profitti non esistono”/ Lega “vergognosi, aumenta tassa Manovra”. Tajani… - Banche, scontro sulla Manovra tra Patuelli (Abi) e Salvini: toni duri, scenari e le richieste. Scrive ilsussidiario.net