Manovra 2026 Salvini alle banche | Per ogni lamentela chiederemo 1 miliardo in più
“Chi finirà quest’anno con 50 miliardi di guadagno, una parte dei quali dovuti alle commissioni che impongono ai commercianti o agli interessi che chiedono a chi prende un prestito, senza dare interessi agli italiani che lasciano i soldi in banca, dovrebbe aver vergogna a lamentarsi per il contributo di 4 miliardi che il governo ha chiesto giustamente per assumere forze dell’ordine e infermieri. Ogni lamentela in più sarà 1 miliardo in più che chiederemo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini parlando delle misure presenti nella manovra 2026 nel corso della conferenza stampa di presentazione a Napoli dei candidati della Lega per le elezioni regionali in Campania. 🔗 Leggi su Lapresse.it
