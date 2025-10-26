Manchester United-Brighton in diretta | le formazioni complete della Premier League

2025-10-25 17:58:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Manchester United punta a tre vittorie consecutive in Premier League quando Brighton e Hove Albion visiteranno l’Old Trafford sabato. I padroni di casa hanno vinto 2-1 in casa del Liverpool domenica scorsa e una vittoria porterebbe la squadra di Ruben Amorim a pari punti con il Manchester City, che aveva iniziato la giornata al secondo posto. Il Brighton è imbattuto da cinque partite in tutte le competizioni ed è un punto dietro allo United dopo la vittoria casalinga per 2-1 dei Seagulls sul Newcastle sabato scorso. Puoi seguire gli aggiornamenti in tempo reale di 101GreatGoals. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

