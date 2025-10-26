MANCA CONCRETEZZA Portuali arrembanti ma finisce in pari
PORTUALI 1 VILLA SAN MARTINO 1 PORTUALI DORICA: Tavoni, Ragni, Sassaroli, Rinaldi, Savini, Girolimini, Gramaccia (22’ st Carignani R.), De Marco (40’ st Serio), Gioacchini (40’ st Franca), Sbarbati (16’ st Catalani), Paloka. All. Mancini VILLA S. MARTINO: Bulzinetti, Fabbri, Cecchini, Pasini (16’ st Tatò Fr.), Paoli, Montanari (25’ st Carburi), Trebbi (25’ st Del Monte), Ascani (16’ st Balleroni), Bartomioli, Muratori, Tatò Fe. All. Crisantemi Arbitro: Mariani di Ascoli Piceno Reti: 2’ st Savini, 36’ st Tatò Fe. Note: espulso Sassaroli al 15’ st per doppia ammonizione Ancora un pareggio, il secondo di fila, per i Portuali, ai quali non basta una buona prestazione in casa contro il Villa San Martino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
