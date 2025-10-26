Mamma ho perso l’aereo | Il cult natalizio torna al cinema

Il grande classico natalizio Mamma, ho perso l’aereo torna al cinema per un evento unico dal 4 al 10 dicembre 2025. A 35 anni dalla prima uscita nelle sale, il grande classico natalizio per famiglie diretto da Chris Columbus si prepara al suo ritorno al cinema grazie a Nexo Studios. Il ritorno sul grande schermo di Mamma, ho perso l’aereo sarà in 4K in occasione del suo 35° anniversario per una settimana di eventi speciali dal 4 al 10 dicembre, con prevendite aperte dal 10 novembre. Ma c’è di più.. Il ritorno al cinema di Mamma, ho perso l’aereo nel dettaglio. Un classico delle feste, una commedia che ha fatto la storia, un appuntamento da condividere in famiglia: MAMMA, HO PERSO L’AEREO torna sul grande schermo in 4K in occasione del suo 35° anniversario per una settimana di eventi speciali dal 4 al 10 dicembre (elenco delle sale a breve su nexostudios. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Mamma, ho perso l’aereo | Il cult natalizio torna al cinema

Scopri altri approfondimenti

Il cult natalizio “Mamma, ho perso l’aereo” torna al cinema dal 4 al 10 dicembre in 4K per festeggiare i suoi 35 anni. Maglioni di Natale, playlist su Spotify e tanta nostalgia anni Novanta - facebook.com Vai su Facebook

Mamma, ho perso l’aereo torna al cinema per i 35 anni dall’uscita - Un classico delle feste, una commedia che ha fatto la storia, un appuntamento da condividere in famiglia: MAMMA, HO PERSO L’AEREO torna sul grande schermo ... Riporta ciakmagazine.it

L’attore di Mamma ho perso l’aereo ricoverato d’urgenza: cosa gli è accaduto e quali sono le sue condizioni - Daniel Stern, l'attore di "Mamma, ho perso l'aereo", ha affrontato un'emergenza medica. Si legge su bigodino.it

Daniel Stern, la star di Mamma ho perso l'aereo ricoverata in ospedale: cosa è successo - Daniel Stern, celebre attore, è stato ricoverato all'inizio di ottobre per un'emergenza medica: cosa è successo al ladro di Mamma, ho perso l'aereo? Come scrive cinema.everyeye.it