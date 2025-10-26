Maltempo allerta meteo gialla per vento forte e temporali domani 27 ottobre | le regioni a rischio
La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per vento forte domani, lunedì 27 ottobre, valutando anche una allerta meteo gialla per rischio temporali su parte di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altre letture consigliate
Maltempo, prorogata a domenica allerta gialla per mareggiate #livorno #meteo #maltempo #aleertameteo #allertagialla #mareggiate - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo, allerta maltempo per temporali e vento: ecco le regioni a rischio. Le previsioni - X Vai su X
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 26 ottobre: le regioni a rischio - Nella giornata di domani, domenica 26 ottobre, il tempo sarà in prevalenza soleggiato sul Nord Italia, su Calabria meridionale e Sicilia. Riporta fanpage.it
Maltempo: Allerta gialla per mareggiate in corso fino alle 20.00 di oggi domenica 26 ottobre - La Protezione Civile Regionale ha emesso un bollettino con un’allerta meteo di colore giallo per per mareggiate in corso fino alle 20. Segnala livornopress.it
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 25 ottobre: le regioni a rischio - Una spiccata instabilità meteorologica sull'Italia porterà maltempo e temporali, localmente anche molto intensi, nelle prossime ore ... Segnala fanpage.it