Maltempo a Livorno è ancora allerta meteo | lunedì 27 ottobre codice giallo per mareggiate

Un’area depressionaria con forti correnti di libeccio (raffiche fino a 70 kmh) interesserà ancora la Toscana fino a tutta la giornata di domani, lunedì 27 ottobre, prima di un temporaneo aumento della pressione tra martedì e mercoledì. I mari, domani, saranno ovunque molto mossi, tendenti a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Maltempo, prorogata a domenica allerta gialla per mareggiate #livorno #meteo #maltempo #aleertameteo #allertagialla #mareggiate

Maltempo, oggi ancora allerta arancione con temporali sulla costa da Livorno a Piombino. Scuole chiuse in diverse province, da Massa Carrara a Grosseto

Maltempo: Allerta gialla per mareggiate in corso fino alle 20.00 di oggi domenica 26 ottobre - La Protezione Civile Regionale ha emesso un bollettino con un'allerta meteo di colore giallo per per mareggiate in corso fino alle 20.

Maltempo in Toscana con allerta arancione e gialla: scuole chiuse e fiumi sorvegliati speciali - Una violenta ondata di maltempo sta interessando la regione Toscana: diramata allerta meteo arancione e scuole chiuse in diversi comuni.

Maltempo, Allerta arancione per vento, scuole aperte - Sempre per Livorno e Gorgona, per la giornata di domani, giovedì 23 ottobre, è prevista una allerta arancione per rischio vento, in vigore dalle ore 12 fino a mezzanotte, e una allerta arancione per ...