Maltempo a Livorno è ancora allerta meteo | lunedì 27 ottobre codice giallo per mareggiate

Livornotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’area depressionaria con forti correnti di libeccio (raffiche fino a 70 kmh) interesserà ancora la Toscana fino a tutta la giornata di domani, lunedì 27 ottobre, prima di un temporaneo aumento della pressione tra martedì e mercoledì. I mari, domani, saranno ovunque molto mossi, tendenti a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Maltempo: Allerta gialla per mareggiate in corso fino alle 20.00 di oggi domenica 26 ottobre - La Protezione Civile Regionale ha emesso un bollettino con un’allerta meteo di colore giallo per per mareggiate in corso fino alle 20. Come scrive livornopress.it

maltempo livorno 232 allertaMaltempo in Toscana con allerta arancione e gialla: scuole chiuse e fiumi sorvegliati speciali - Una violenta ondata di maltempo sta interessando la regione Toscana: diramata allerta meteo arancione e scuole chiuse in diversi comuni. Lo riporta meteo.it

Maltempo, Allerta arancione per vento, scuole aperte - Sempre per Livorno e Gorgona, per la giornata di domani, giovedì 23 ottobre, &#232; prevista una allerta arancione per rischio vento, in vigore dalle ore 12 fino a mezzanotte, e una allerta arancione per ... Scrive livornopress.it

Cerca Video su questo argomento: Maltempo Livorno 232 Allerta