Malore in montagna | soccorso in volo un 81enne

Tra le 13.00 e le 14.00 di oggi un uomo 81enne residente nella zona, è stato colto da un malore mentre si trovava in montagna in località Cavazzo Carnico.La Sores ha immediatamente attivato l’elisoccorso regionale, la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza, che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Belluno, due morti in montagna dopo un malore. Un sessantenne di Limana è caduto in un torrente mentre cercava funghi. Un quarantaduenne è deceduto dopo una caduta in un sentiero a Livinallongo del Col di Lana rainews.it/tgr/veneto/art…$ioseguoTgr - X Vai su X

Il 27 settembre il Soccorso Alpino dell’Alta Badia ha richiesto il sostegno dell’elicottero per recuperare un partecipante alla corsa in montagna, che è stato colto da un malore improvviso tra il rifugio Scotoni e il Lagazuoi. L’uomo è stato elitrasportato all’ospedal - facebook.com Vai su Facebook

Belluno, due morti in montagna dopo un malore - Un quarantaduenne è deceduto dopo una caduta in un sentiero a Livinallongo del Col di Lana ... Scrive rainews.it

Tragedia in montagna: 65enne accusa un malore e muore durante un'escursione - Tragedia in montagna, attorno alle 16 di oggi, sabato 11 ottobre, nel territorio comunale di Toscolano Maderno: un uomo di 65 anni, originario della provincia di Brescia, ha perso l ... Secondo ildolomiti.it

Tragedia in montagna: 70enne accusa un malore durante un escursione e muore - Un uomo di 70 anni ha perso la vita, probabilmente a causa di un malore, mentre stava compiendo un'escursione in val Lesin ... ildolomiti.it scrive