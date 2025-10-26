Malore in montagna | grave un 81enne

Tra le 13.00 e le 14.00 di oggi un uomo 81enne residente nella zona, è stato colto da un malore mentre si trovava in montagna in località Cavazzo Carnico.La Sores ha immediatamente attivato l’elisoccorso regionale, la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza, che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

