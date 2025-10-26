Malore in mare sviene durante un' immersione | paura per un sub
Sirolo (Ancona), 26 ottobre 2025 - Malore in mare, sviene durante un'immersione a l largo di Sirolo: attimi di paura per un sub. L'uomo è stato portato in ospedale. Il fatto è avvenuto questa mattina a un partecipante di una gara di pesca sportiva. Dopo il malore ha perso momentaneamente i sensi. La motovedetta Cp 310 della Capitaneria di Porto di Ancona, impegnata nelle attività di vigilanza e assistenza alla manifestazione, è intervenuta per prestare soccorso all'uomo, trovato privo di coscienza in acqua. Il sub è stato recuperato a bordo della motovedetta che lo ha trasferito a porto di Ancona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
