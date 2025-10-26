Malore in casa 18enne muore tra le braccia della mamma

Ragazza di 18 anni muore per un arresto cardiaco in casa. Inutili i soccorsi del Suem intervenuti anche con l’elicottero. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Malore in casa, 18enne muore tra le braccia della mamma

News recenti che potrebbero piacerti

Malore improvviso a casa, Chiara crolla tra le braccia della mamma e muore a 18 anni - facebook.com Vai su Facebook

Un malore in casa ha stroncato lo stilista marchigiano. Fondatore dell’omonimo marchio di lusso, Paciotti aveva trasformato la bottega di famiglia in un simbolo di eleganza e artigianalità made in Italy - X Vai su X

Malore improvviso mentre è a casa, Chiara Zardo crolla tra le braccia della mamma e muore a 18 anni - Così è morta Chiara Zardo, 18enne di Pederobba, nel Trevigiano. Riporta msn.com

Chiara Zardo colpita da un malore a casa, muore a 18 anni fra le braccia della mamma - Tragedia a Pederobba nel Trevigiano, la donna ha tentato di inutilmente di rianimarla. Come scrive corrieredelveneto.corriere.it