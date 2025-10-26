Mallorca–Levante | preview chiavi tattiche e pronostico leggero
Partita dal peso specifico importante quella tra Mallorca e Levante: punti che valgono classifica, fiducia e slancio per il prosieguo della stagione. Al Son Moix i padroni di casa puntano sulla solidità e sulle ripartenze, mentre gli ospiti cercano continuità di risultati e fluidità offensiva. Stato di forma (in sintesi). Mallorca: squadra compatta, tende a difendersi bassa e a ripartire con verticalità sulle corsie. La gestione delle palle inattive è spesso un’arma.. Levante: identità propositiva, ricerca linee di passaggio tra le linee e ampiezza con gli esterni. Quando trova ritmo, costruisce occasioni con buon volume di cross. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
