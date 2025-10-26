Malesia incredibile in Moto2 | vince Dixon Gonzalez cade e Moreira è leader del Mondiale Moto3 a Furusato

La caduta di Gonzalez a due giri dal termine consegna la testa della classifica al brasiliano. Nella classe cadetta prima vittoria per il giapponese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

