Malesia Cambogia e Thailandia firmano l’accordo di pace in presenza di Trump tycoon | Faremo affari con entrambi i Paesi

Anche il tycoon ha presieduto alla cerimonia che ha lo scopo di cessare gli scontri tra i due Paesi, anche se per Bangkok il documento è solo una dichiarazione sui rapporti bilaterali che fissa alcune pre-condizioni per arrivare alla pace Cambogia e Thailanda hanno firmato uno storico accordo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Malesia, Cambogia e Thailandia firmano l’accordo di pace in presenza di Trump, tycoon: “Faremo affari con entrambi i Paesi”

Approfondisci con queste news

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump in Malesia: “Firmerò la pace tra Cambogia e Thailandia”. Nuovi raid su Kiev - X Vai su X

Il presidente statunitense Donald Trump è sbarcato in Malesia, prima tappa del suo tour asiatico. Il tycoon resterà un giorno durante il quale prenderà parte al summit dei leader dell'Asean, in vista dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del S - facebook.com Vai su Facebook

Trump in Malesia, firmato accordo di pace Thailandia-Cambogia - Stati Uniti e Cina si preparano a «finalizzare i dettagli» di un accordo commerciale prima dell'attesissimo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Si legge su leggo.it

Trump in Asia presiede alla firma dell'accordo di pace fra Thailandia e Cambogia - Donald Trump alla sua prima tappa del viaggio in Asia, la Malesia, ha presieduto alla firma dell'accordo per il cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. Riporta tg.la7.it

Firmato l'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia alla presenza di Trump - L'accordo è stato sottoscritto dal premier thailandese Anutin Charnvirakul e da quello cambogiano Hun Manet ... Scrive msn.com