Malesia Cambogia e Thailandia firmano l’accordo di pace in presenza di Trump tycoon | Faremo affari con entrambi i Paesi

Ilgiornaleditalia.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il tycoon ha presieduto alla cerimonia che ha lo scopo di cessare gli scontri tra i due Paesi, anche se per Bangkok il documento è solo una dichiarazione sui rapporti bilaterali che fissa alcune pre-condizioni per arrivare alla pace Cambogia e Thailanda hanno firmato uno storico accordo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

