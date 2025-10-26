Maledetto dischetto | De Bruyne come Dybala e Telles quando un rigore diventa infortunio

Il belga segna contro l’Inter e si blocca subito dopo: la smorfia al flessore e l’uscita in lacrime riportano alla mente due episodi analoghi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Maledetto dischetto: De Bruyne come Dybala e Telles, quando un rigore diventa infortunio

