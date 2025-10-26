Màkari 4 su Rai 1 | trama cast dov’è stato girato quante puntate

Ascoltitv.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

kari 4 – Trama La quarta stagione di Màkari continua le avventure del giornalista e aspirante scrittore Saverio Lamanna nella Sicilia occidentale. Proprio quando la . 🔗 Leggi su Ascoltitv.it

m224kari 4 su rai 1 trama cast dov8217232 stato girato quante puntate

© Ascoltitv.it - Màkari 4 su Rai 1: trama, cast, dov’è stato girato, quante puntate

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

m224kari 4 rai 1Màkari 4, stasera su Rai 1 la seconda puntata: Saverio Lamanna padre di un terremoto - Si rinnova, questa sera in prima serata su Rai, l'appuntamento con la quarta stagione di Màkari, la serie con Claudio Gioè ambientata in Sicilia e tratta dai libri di Gaetano Savatteri. msn.com scrive

m224kari 4 rai 1Location Makari 4: esiste davvero? Dov’è girata fiction Rai 1/ Dove si trovano tutte le ambientazioni - Location Makari 4, dov'è stata girata la quarta serie della fiction e dov'è ambientata: da Trapani a Palermo, torna protagonista la splendida Sicilia ... Segnala ilsussidiario.net

m224kari 4 rai 1Makari 4, il cast: attori e personaggi della serie su Rai 1 - Makari 4, il cast: attori e personaggi della serie su Rai 1 in onda in prima visione per quattro puntate dal 19 ottobre 2025 alle ore 21. Da tpi.it

Cerca Video su questo argomento: M224kari 4 Rai 1