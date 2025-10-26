Mai dire Blackout | Petrolio surplus o carenza?
Gli Usa sono primo esportatore mondiale di LNG. La Cina consolida il primato nel clean-tech. Africa e Sud-est asiatico in difficoltà. Petrolio, surplus o carenza? India, Cina e Russia, la geopolitica domina l’energia. 🔗 Leggi su Laverita.info
Bank of America avverte: 900 mila barili/giorno di surplus di petrolio, ma la Cina salva il prezzo dell’oro nero. Ecco perché - A prevederlo sono gli analisti di Bank of America che, in un report del 26 agosto 2025, evidenziano che i mercati petroliferi globali potrebbero ... Si legge su milanofinanza.it
Petrolio, l’Aie vede un surplus globale nel 2025 - La domanda di greggio cresce meno del previsto, mentre l’offerta continua a salire spingendo il mercato verso un surplus. Si legge su repubblica.it
COMMENTO ENERGY: Aie alza stime offerta globale petrolio, surplus maggiore in arrivo - I mercati petroliferi globali sono destinati a registrare un surplus maggiore di quanto precedentemente previsto quest'anno, con l'offerta destinata a crescere più di tre volte più ... Si legge su milanofinanza.it