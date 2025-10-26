Made in Italy il nuovo Rinascimento delle PMI italiane

Un passo storico per chi crea valore con le proprie mani. C’è una nuova energia che attraversa il tessuto produttivo italiano. Dopo anni di attesa, il Senato ha approvato una legge che riconosce — finalmente — il valore reale delle piccole e medie imprese, dell’artigianato e della creatività che rendono unico il Made in Italy. Non si tratta solo di agevolazioni economiche: è il segnale di un cambio culturale profondo, che restituisce dignità a chi trasforma il talento in prodotto, la tradizione in innovazione, e la manualità in impresa. Detassazione degli utili: innovare diventa possibile La misura più attesa riguarda L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Made in Italy, il nuovo Rinascimento delle PMI italiane.

News recenti che potrebbero piacerti

PER IL 96,6% DEGLI ITALIANI: PASTA = MADE IN ITALY Ben otto italiani su dieci la indicano come il simbolo più autentico dell’italianità, e per 69% di loro “Italia” fa rima con “pasta”, prima ancora di pizza (64,2%) e vino (27,4%), secondo la ricerca con - facebook.com Vai su Facebook

Made In Italy Summit 2025 - L’elaborazione di una nuova politica industriale per sostenere il nostro export nell’era del Trump bis è la tematica centrale della sesta ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Made in Italy conquista Barcellona: storie,visioni e innovazione - L'identità italiana è una risorsa da narrare, proteggere e innovare, perché il made in Italy continui a fare la differenza nel mondo. Riporta ansa.it

Made In Italy: L’export “bello e ben fatto” vale 170 miliardi e apre nuove frontiere in america latina - (ASI) Roma/San Paolo, 18 ottobre 2025 – In un contesto globale dominato da instabilità e nuovi blocchi geopolitici, l’export resta la chiave per la crescita dell’Italia. Segnala agenziastampaitalia.it