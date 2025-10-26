Maccio Capatonda in lacrime per la morte di Franco Mari alias Rupert Sciamenna | Era un mito

Cultweb.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Franco Mari, attore milanese morto il 25 ottobre 2025 all’età di 78 anni. Conosciuto dal grande pubblico con lo pseudonimo di Rupert Sciamenna, Mari è diventato negli ultimi anni un’icona della comicità surreale grazie alla collaborazione con Maccio Capatonda, Herbert Ballerina e Ivo Avido. I suoi personaggi-caricatura hanno conquistato tanti spettatori, trasformandolo in un vero e proprio idolo dei ragazzini. Da Lord Micidial, l’arrogante e cinico presidente di una televisione, a Rocchio 47, la parodia di Rocky Balboa che vantava di avere “i pugni nelle mani” ma moriva ancor prima di salire sul ring. 🔗 Leggi su Cultweb.it

maccio capatonda in lacrime per la morte di franco mari alias rupert sciamenna era un mito

© Cultweb.it - Maccio Capatonda in lacrime per la morte di Franco Mari, alias Rupert Sciamenna: “Era un mito”

