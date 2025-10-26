Maccio Capatonda in lacrime per la morte di Franco Mari alias Rupert Sciamenna | Era un mito

Il mondo dello spettacolo italiano piange la scomparsa di Franco Mari, attore milanese morto il 25 ottobre 2025 all’età di 78 anni. Conosciuto dal grande pubblico con lo pseudonimo di Rupert Sciamenna, Mari è diventato negli ultimi anni un’icona della comicità surreale grazie alla collaborazione con Maccio Capatonda, Herbert Ballerina e Ivo Avido. I suoi personaggi-caricatura hanno conquistato tanti spettatori, trasformandolo in un vero e proprio idolo dei ragazzini. Da Lord Micidial, l’arrogante e cinico presidente di una televisione, a Rocchio 47, la parodia di Rocky Balboa che vantava di avere “i pugni nelle mani” ma moriva ancor prima di salire sul ring. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Maccio Capatonda in lacrime per la morte di Franco Mari, alias Rupert Sciamenna: “Era un mito”

Argomenti simili trattati di recente

Morto a 83 anni Franco Mari, il Rupert Sciamenna di Maccio Capatonda Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Addio a Rupert Sciamenna la spalla “micidial” di Maccio Capatonda - Molto a 83 anni l’attore Franco Mari, interprete di una comicità fuori dagli schemi ... Scrive msn.com

Morto l'attore Franco Mari, era Rupert Sciamenna con Maccio Capatonda - Morto Franco Mari famoso per aver interpretato il personaggio di Rupert Sciamenna accanto a Maccio Capatonda. Riporta virgilio.it

Franco Mari è morto: era Rupert Sciamenna negli sketch. Herbert Ballerina e Maccio Capatonda: «Era il più anziano di noi, ma nell'anima il più giovane» - caricatura, da Lord Micidial, l’arrogante presidente di una tv, a «Rocchio 47», anziano boxeur. Si legge su msn.com