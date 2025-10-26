Macabro ritrovamento sui binari a Viareggio | trovato cadavere irriconoscibile vicino alla stazione
Il corpo di un uomo è stato rinvenuto sui binari a circa cento metri dalla stazione di Viareggio. A dare l'allarme è stata una donna che, notando la sagoma lungo la linea, ha immediatamente chiamato i soccorsi. In corso le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Le indagini della Procura proseguono per chiarire l’origine e la natura del macabro ritrovamento nel cimitero monumentale L'articolo completo http://bit.ly/42SGQT9 - facebook.com Vai su Facebook
Macabro ritrovamento sui binari a Viareggio: trovato cadavere irriconoscibile vicino alla stazione - Il cadavere di un uomo, morto verosimilmente da molto tempo, irriconoscibile e in avanzato stato di decomposizione, è stato ... Riporta fanpage.it
Cadavere in decomposizione sui binari, macabro ritrovamento a Viareggio - Un ritrovamento choc questa mattina a Viareggio, dove il corpo di un uomo è stato rinvenuto sui binari ferroviari a circa cento metri dalla stazione, in direzione nord, all’altezza di via Vespucci. Si legge su msn.com
Cadavere vicino ai binari. Macabro rinvenimento: resti umani in un sacco - Nella tarda serata di ieri è stato rinvenuto un cadavere, a quanto pare a pezzi, nella zona del quartiere Casette, in prossimità dei giardini di via XIV Giugno. Come scrive lanazione.it