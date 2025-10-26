Macabro ritrovamento sui binari a Viareggio | trovato cadavere irriconoscibile vicino alla stazione

Fanpage.it | 26 ott 2025

Il corpo di un uomo è stato rinvenuto sui binari a circa cento metri dalla stazione di Viareggio. A dare l'allarme è stata una donna che, notando la sagoma lungo la linea, ha immediatamente chiamato i soccorsi. In corso le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

