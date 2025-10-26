Ma quando si sposa Aurora Ramazzotti? Il matrimonio è stato annunciato ma non c’è traccia | ecco perché

Donnapop.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aurora Ramazzotti svela la data del suo matrimonio con Goffredo Cerza: la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker racconta i preparativi, il suo rapporto con la famiglia e la riflessione sulla privacy del figlio Cesare. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Aurora Ramazzotti e il secondo figlio: dopo Cesare, si allarga la famiglia, ecco le sue parole Aurora Ramazzotti ha rivelato in un’intervista al settimanale F la data ufficiale del suo matrimonio con Goffredo Cerza, compagno e padre del piccolo Cesare. Il grande giorno sarà il 4 luglio 2026, ma i preparativi sono già cominciati. Con il suo tono diretto e autentico, Aurora ha raccontato il momento della proposta, avvenuta a Londra sulla ruota panoramica, e ha confessato di voler organizzare un evento curato nei minimi dettagli: «Per quello che ho in mente ci vuole un po’ di tempo». 🔗 Leggi su Donnapop.it

ma quando si sposa aurora ramazzotti il matrimonio 232 stato annunciato ma non c8217232 traccia ecco perch233

© Donnapop.it - Ma quando si sposa Aurora Ramazzotti? Il matrimonio è stato annunciato, ma non c’è traccia: ecco perché

Approfondisci con queste news

Aurora Ramazzotti annuncia le nozze con Goffredo Cerza: ecco la data svelata - Aurora Ramazzotti ha finalmente risposto alla domanda che tutti si facevano: “Quando ti sposi? Scrive alfemminile.com

sposa aurora ramazzotti matrimonioAurora Ramazzotti, matrimonio da sogno: i retroscena “top secret” sui preparativi - Aurora Ramazzotti sogna il matrimonio con Goffredo Cerza, previsto per il 4 luglio 2026: il retroscena sui preparativi. Secondo donnaglamour.it

Aurora Ramazzotti si sposa: “C’è la data e la location. Mancano 8 mesi” - Aurora Ramazzotti ha finalmente deciso, ovviamente con il futuro marito Goffredo Cerza, la data del suo matrimonio. Riporta dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Sposa Aurora Ramazzotti Matrimonio