Ma quando si sposa Aurora Ramazzotti? Il matrimonio è stato annunciato ma non c’è traccia | ecco perché
Aurora Ramazzotti svela la data del suo matrimonio con Goffredo Cerza: la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker racconta i preparativi, il suo rapporto con la famiglia e la riflessione sulla privacy del figlio Cesare. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Aurora Ramazzotti e il secondo figlio: dopo Cesare, si allarga la famiglia, ecco le sue parole Aurora Ramazzotti ha rivelato in un’intervista al settimanale F la data ufficiale del suo matrimonio con Goffredo Cerza, compagno e padre del piccolo Cesare. Il grande giorno sarà il 4 luglio 2026, ma i preparativi sono già cominciati. Con il suo tono diretto e autentico, Aurora ha raccontato il momento della proposta, avvenuta a Londra sulla ruota panoramica, e ha confessato di voler organizzare un evento curato nei minimi dettagli: «Per quello che ho in mente ci vuole un po’ di tempo». 🔗 Leggi su Donnapop.it
Approfondisci con queste news
Aurora Ramazzotti si sposa, ecco finalmente la data del sì a Goffredo Cerza: «C'è ancora tanto da preparare, ma abbiamo scelto la location. Poi vi aggiornerò su tutto, ma intanto avete il giorno: 4 luglio 2026. E io sono molto felice» - https://www.eva3000.com/ - facebook.com Vai su Facebook
Aurora Ramazzotti annuncia le nozze con Goffredo Cerza: ecco la data svelata - Aurora Ramazzotti ha finalmente risposto alla domanda che tutti si facevano: “Quando ti sposi? Scrive alfemminile.com
Aurora Ramazzotti, matrimonio da sogno: i retroscena “top secret” sui preparativi - Aurora Ramazzotti sogna il matrimonio con Goffredo Cerza, previsto per il 4 luglio 2026: il retroscena sui preparativi. Secondo donnaglamour.it
Aurora Ramazzotti si sposa: “C’è la data e la location. Mancano 8 mesi” - Aurora Ramazzotti ha finalmente deciso, ovviamente con il futuro marito Goffredo Cerza, la data del suo matrimonio. Riporta dilei.it