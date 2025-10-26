Aurora Ramazzotti svela la data del suo matrimonio con Goffredo Cerza: la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker racconta i preparativi, il suo rapporto con la famiglia e la riflessione sulla privacy del figlio Cesare. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Aurora Ramazzotti e il secondo figlio: dopo Cesare, si allarga la famiglia, ecco le sue parole Aurora Ramazzotti ha rivelato in un’intervista al settimanale F la data ufficiale del suo matrimonio con Goffredo Cerza, compagno e padre del piccolo Cesare. Il grande giorno sarà il 4 luglio 2026, ma i preparativi sono già cominciati. Con il suo tono diretto e autentico, Aurora ha raccontato il momento della proposta, avvenuta a Londra sulla ruota panoramica, e ha confessato di voler organizzare un evento curato nei minimi dettagli: «Per quello che ho in mente ci vuole un po’ di tempo». 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Ma quando si sposa Aurora Ramazzotti? Il matrimonio è stato annunciato, ma non c’è traccia: ecco perché