Ma come si fa! | Lazio-Juve scatta la protesta all’Olimpico

Rompipallone.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio-Juventus, dopo un primo tempo abbastanza tranquillo, sta vedendo crescere sempre di più le proteste in campo allo Stadio Olimpico. Negli ultimi minuti poi è scoppiato un vero e proprio caos dopo un contatto in area di rigore biancoceleste ai danni di Francisco Conceicao. Conceicao su tutte le furie: reclamato a gran voce il calcio di rigore. Contatto che ha fatto discutere e che farà parecchio parlare quello tra Gila e Francisco Conceicao in area di rigore biancoceleste. Il giocatore bianconero, dopo che l’episodio non è stato rivisto al Var si è rivolto con rabbia al quarto uomo dicendo: “Mi ha pestato (Gila, ndr. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

ma come si fa lazio juve scatta la protesta all8217olimpico

© Rompipallone.it - “Ma come si fa!”: Lazio-Juve, scatta la protesta all’Olimpico

Leggi anche questi approfondimenti

fa lazio juve scattaLazio-Juve diretta: Basic sblocca il big match di Serie A LIVE - Sarri e Tudor si sfidano allo Stadio Olimpico per la nona giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Segnala msn.com

fa lazio juve scattaLazio-Juve, il gesto di Lotito inquadrato dalle telecamere diventa virale sui social - Dopo il gol di Basic che ha sbloccato il match dell'Olimpico, il presidente biancoceleste protagonista di una reazione che fa discurete sul web: i dettagli ... Si legge su corrieredellosport.it

fa lazio juve scattaLazio, altra tegola per Sarri: un giocatore a forte rischio per la sfida di domani contro la Juventus. Le sue condizioni - Lazio, emergenza continua: tra infortuni e febbre Sarri fa la conta per il prossimo match. Segnala lazionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Fa Lazio Juve Scatta