Ma come si fa! | Lazio-Juve scatta la protesta all’Olimpico

Lazio-Juventus, dopo un primo tempo abbastanza tranquillo, sta vedendo crescere sempre di più le proteste in campo allo Stadio Olimpico. Negli ultimi minuti poi è scoppiato un vero e proprio caos dopo un contatto in area di rigore biancoceleste ai danni di Francisco Conceicao. Conceicao su tutte le furie: reclamato a gran voce il calcio di rigore. Contatto che ha fatto discutere e che farà parecchio parlare quello tra Gila e Francisco Conceicao in area di rigore biancoceleste. Il giocatore bianconero, dopo che l’episodio non è stato rivisto al Var si è rivolto con rabbia al quarto uomo dicendo: “Mi ha pestato (Gila, ndr. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

