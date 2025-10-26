Ma come si fa! | Lazio-Juve scatta la protesta all’Olimpico
Lazio-Juventus, dopo un primo tempo abbastanza tranquillo, sta vedendo crescere sempre di più le proteste in campo allo Stadio Olimpico. Negli ultimi minuti poi è scoppiato un vero e proprio caos dopo un contatto in area di rigore biancoceleste ai danni di Francisco Conceicao. Conceicao su tutte le furie: reclamato a gran voce il calcio di rigore. Contatto che ha fatto discutere e che farà parecchio parlare quello tra Gila e Francisco Conceicao in area di rigore biancoceleste. Il giocatore bianconero, dopo che l’episodio non è stato rivisto al Var si è rivolto con rabbia al quarto uomo dicendo: “Mi ha pestato (Gila, ndr. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
Leggi anche questi approfondimenti
Serie A, Lazio-Juventus 1-0 dopo i primi 45': vittoria necessaria per i biancocelesti Fiorentina-Bologna 2-2, Sassuolo-Roma 0-1, giallorossi in vetta Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-ottava- - facebook.com Vai su Facebook
Gli 11 titolari che partiranno dal fischio d'inizio nella gara di questa sera @EASPORTSFC @easportsfcit$LazioJuve - X Vai su X
Lazio-Juve diretta: Basic sblocca il big match di Serie A LIVE - Sarri e Tudor si sfidano allo Stadio Olimpico per la nona giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Segnala msn.com
Lazio-Juve, il gesto di Lotito inquadrato dalle telecamere diventa virale sui social - Dopo il gol di Basic che ha sbloccato il match dell'Olimpico, il presidente biancoceleste protagonista di una reazione che fa discurete sul web: i dettagli ... Si legge su corrieredellosport.it
Lazio, altra tegola per Sarri: un giocatore a forte rischio per la sfida di domani contro la Juventus. Le sue condizioni - Lazio, emergenza continua: tra infortuni e febbre Sarri fa la conta per il prossimo match. Segnala lazionews24.com