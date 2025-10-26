M5s Giuseppe Conte riconfermato presidente con l’89,3% dei voti favorevoli

Giuseppe Conte è stato ufficialmente riconfermato presidente del Movimento 5 Stelle (M5s) con un ampio consenso. Alle 18 di oggi, domenica 26 ottobre, si sono concluse le votazioni degli iscritti al Movimento, che hanno partecipato all’elezione del nuovo presidente. Su un totale di 101.783 iscritti aventi diritto al voto, hanno espresso la loro preferenza in 59.720, pari al 58,67% del corpo elettorale. La domanda posta agli iscritti era chiara: “Sei favorevole all’elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell’associazione MoVimento 5 Stelle?”. Il risultato è stato schiacciante, con 53.353 voti favorevoli e 6. 🔗 Leggi su Lapresse.it

