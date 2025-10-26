ROMA (ITALPRESS) – Giuseppe Conte è stato confermato presidente del Movimento 5 Stelle con l'89,3% dei voti. Alle ore 18 di oggi si sono concluse le votazioni degli iscritti. Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno votato in 59.720 pari al 58,67%. Al quesito “Sei favorevole all'elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell'associazione MoVimento 5 Stelle?” hanno votato sì 53.353, hanno votato no 6.367. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - M5S, Giuseppe Conte confermato presidente