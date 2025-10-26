M5s Giuseppe Conte confermato presidente con l’89,3% dei voti
Sarà ancora Giuseppe Conte il presidente del Movimento 5 stelle. L’ex premier è stato confermato leader del M5S con l’ 89,3% dei voti favorevoli. Lo si apprende dal sito del Movimento. “Alle ore 18 di oggi 26 ottobre 2025 – si legge – si sono concluse le votazioni degli iscritti per l’elezione del presidente del Movimento 5 Stelle. Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno votato in 59.720 pari al 58,67%. Al quesito: Sei favorevole all’elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell’associazione Movimento 5 Stelle? Hanno votato SI: 53.353. Hanno votato NO: 6.367?. La consultazione online tra i più di centomila iscritti con diritto di voto si era aperta il 23 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
Giuseppe Conte. . La mia intervista questa sera a “Accordi e disaccordi” - facebook.com Vai su Facebook
M5S, Conte confermato presidente: “Avanti tutti insieme a testa alta, sempre dalla parte giusta” - Giuseppe Conte è confermato presidente del M5S con l'89,3% dei voti favorevoli. repubblica.it scrive
M5s, Giuseppe Conte confermato presidente: 89,3% dei voti favorevoli - Giuseppe Conte è confermato presidente del M5S con l'89,3% dei voti favorevoli. Scrive msn.com
M5s, Conte confermato presidente del Movimento con l’89,3% dei voti - Alle ore 18 di oggi si sono concluse le votazioni degli iscritti per l’elezione del presidente del MoVimento 5 Stelle. Si legge su askanews.it