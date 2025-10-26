Sarà ancora Giuseppe Conte il presidente del Movimento 5 stelle. L’ex premier è stato confermato leader del M5S con l’ 89,3% dei voti favorevoli. Lo si apprende dal sito del Movimento. “Alle ore 18 di oggi 26 ottobre 2025 – si legge – si sono concluse le votazioni degli iscritti per l’elezione del presidente del Movimento 5 Stelle. Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno votato in 59.720 pari al 58,67%. Al quesito: Sei favorevole all’elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell’associazione Movimento 5 Stelle? Hanno votato SI: 53.353. Hanno votato NO: 6.367?. La consultazione online tra i più di centomila iscritti con diritto di voto si era aperta il 23 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - M5s, Giuseppe Conte confermato presidente con l’89,3% dei voti”