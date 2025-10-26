M5s Conte rieletto presidente con 53.353 sì

AGI - Giuseppe Conte è proclamato presidente del Movimento 5 stelle. Alle ore 18 di domenica si sono concluse le votazioni degli iscritti. Al quesito "sei favorevole alla elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell'associazione Movimento 5 stelle?" hanno votato sì 53.353 elettori e hanno votato no 6.367 elettori su 59.7202. "Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia. Ci impegneremo ancor di più per fare sempre meglio. Avanti, tutti insieme, a testa alta. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - M5s, Conte rieletto presidente con 53.353 sì

