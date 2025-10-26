M5S Conte confermato Presidente
19.30 Giuseppe Conte è stato confermato Presidente del M5S con l'89,3% dei voti favorevoli. Alle ore 18 di oggi si sono concluse le votazioni degli iscritti per l'elezione del Presidente del Movimento 5 Stelle e su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno votato in 59.720 pari al 58,67%. Al quesito: "Sei favorevole all'elezione di Giuseppe Conte quale Presidente dell'associazione MoVimento 5 Stelle?" hanno votato Sì: 53.353; hanno hanno votato No: 6.367.Pertanto secondo Statuto è stato proclamato Presidente. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
