M5S Conte confermato presidente del Movimento 5 Stelle con l’89,3% dei voti

Roma, 26 ottobre 2025 – Giuseppe Conte è confermato presidente del Movimento 5 Stelle con l'89,3% dei voti favorevoli. Lo si legge sulla pagina Facebook del Movimento. “Alle ore 18 di oggi 26 ottobre 2025 – si legge – si sono concluse le votazioni degli iscritti per l'elezione del presidente del Movimento 5 Stelle. Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno votato in 59.720 pari al 58,67%. Al quesito: ‘Sei favorevole all'elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell'associazione Movimento 5 Stelle?’”. Hanno votato “SI” in 53.353. Hanno votato “NO”: 6.367.. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

