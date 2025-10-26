M5S Conte confermato presidente con oltre 50mila sì Ora avanti tutti insieme
Se l'aspettava, anche senza qualche fremito lo aveva pervaso: Giuseppe Conte è confermato presidente del M5S con l'89,3% dei voti favorevoli. L'annuncio sulla pagina Facebook del Movimento al termine delle votazioni on line degli iscritti per l'elezione del leader. Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno preso parte alla consultazione in 59.720, pari al 58,67%. Al quesito: "Sei favorevole all'elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell'associazione Movimento 5 Stelle?" Hanno votato SI: 53.353. Hanno votato NO: 6.367" L'articolo M5S, Conte confermato presidente con oltre 50mila sì. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
