M5S Conte confermato presidente con oltre 50mila sì Ora avanti tutti insieme

Firenzepost.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se l'aspettava, anche senza qualche fremito lo aveva pervaso: Giuseppe Conte è confermato presidente del M5S con l'89,3% dei voti favorevoli. L'annuncio sulla pagina Facebook del Movimento al termine delle votazioni on line degli iscritti per l'elezione del leader. Su 101.783 iscritti aventi diritto al voto hanno preso parte alla consultazione in 59.720, pari al 58,67%. Al quesito: "Sei favorevole all'elezione di Giuseppe Conte quale presidente dell'associazione Movimento 5 Stelle?" Hanno votato SI: 53.353. Hanno votato NO: 6.367" L'articolo M5S, Conte confermato presidente con oltre 50mila sì. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

m5s conte confermato presidente con oltre 50mila s236 ora avanti tutti insieme

© Firenzepost.it - M5S, Conte confermato presidente con oltre 50mila sì. “Ora avanti tutti insieme”

Contenuti che potrebbero interessarti

m5s conte confermato presidenteM5s, Giuseppe Conte confermato presidente: «Sempre dalla parte giusta» - Giuseppe Conte è confermato presidente del M5S con l'89,3% dei voti favorevoli. Si legge su msn.com

m5s conte confermato presidenteM5S, Conte confermato Presidente - Alle ore 18 di oggi si sono concluse le votazioni degli iscritti per l'elezione del Presidente del Movimento 5 Ste ... rainews.it scrive

m5s conte confermato presidenteConte confermato presidente del M5S - Giuseppe Conte è stato confermato come presidente del Movimento 5 Stelle con l’89,3% dei voti favorevoli. Si legge su corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: M5s Conte Confermato Presidente