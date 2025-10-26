M5S Conte confermato presidente | Avanti tutti insieme a testa alta
(Adnkronos) – Con 53.353 preferenze la base del Movimento 5 stelle incorona nuovamente Giuseppe Conte come presidente dei pentastellati. "Grazie a tutta la comunità del Movimento 5 stelle, grazie a tutti voi per il sostegno, per la forza e il coraggio che continuate a darmi ogni giorno per affrontare insieme ogni battaglia" ha scritto sui . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
