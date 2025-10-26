Lutto nel mondo della musica di Manfredonia morta tragicamente giovane musicista | Fa malissimo

Sgomento a Manfredonia e sconcerto nel mondo della musica per la brusca di partita di Alessandra, giovane flautista originaria di Foiano Valfortore in provincia di Benevento, che nella giornata di oggi, domenica 26 ottobre, avrebbe messo fine alla propria esistenza. La New Generation Wind. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

