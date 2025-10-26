Lutto nel mondo dei fedeli salentini | si è spento nel giorno del suo compleanno don Giuseppe Raho

COPERTINO – Lutto nel mondo dei fedeli salentini: si è spento in giornata don Giuseppe Raho, presbitero della Diocesi di Nardò-Gallipoli. La sua situazione di salute si è aggravata rapidamente nelle ultime settimane, tanto da essere stato costretto a un ricovero nell’ospedale di Lecce dove oggi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

