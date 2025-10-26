Lutto a Sezze per la scomparsa del dottor Maurizio Vicaro per più di 40 anni medico di famiglia e molto conosciuto in paese

Un grave lutto quello che ha colpito nella notte la comunità di Sezze per la scomparsa del dottor Maurizio Vicaro, storico medico di famiglia dal 1978 fino al pensionamento di pochi anni fa. Aveva 72 anni e viene ricordato per grande umanità e costante vicinanza ai pazienti. Una vita professionale e volontaria al servizio degli altri. Di lui resta la testimonianza di un impegno generoso nel volontariato sanitario: per lungo tempo al laboratorio analisi dell'allora ospedale di Sezze e, sempre gratuitamente, nel reparto di Ematologia dell'ospedale di Latina. Per anni è stato anche direttore sanitario volontario della sezione AVIS di Sezze, contribuendo alla promozione della donazione di sangue sul territorio.

