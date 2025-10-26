L’uscita anticipata di De Bruyne libera lo spirito selvaggio di McTominay e Anguissa Corsera

Ilnapolista.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gioie e dolori ieri per il Napoli che, proprio nel momento in ci stava esultando per il primo gol messo a segno contro l’Inter, ha dovuto prendere atto delle lacrime di De Bruyne. Il calciatore belga si è infortunato ed è uscito subito dopo aver tirato il rigore letteralmente in lacrime, non si sa quali siano i tempi di recupero, ma si pensa che potrebbero essere lunghi. L’uscita di Kevin però non è stata proprio negativa per il Napoli di Conte, secondo il Corriere della Sera che sottolinea come McTominay e Anguissa sembravano essere più liberi e leggeri dopo la sua uscita. “E anche i cambi stavolta portano poco a Chivu di fronte all’energia antica che il Napoli ritrova, forse anche per l’uscita anticipata di De Bruyne, che libera lo spirito selvaggio in fase offensiva di McTominay e Anguissa, autori dei due gol che scavano il solco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

l8217uscita anticipata di de bruyne libera lo spirito selvaggio di mctominay e anguissa corsera

© Ilnapolista.it - L’uscita anticipata di De Bruyne libera lo spirito selvaggio di McTominay e Anguissa (Corsera)

Altri contenuti sullo stesso argomento

l8217uscita anticipata de bruyneNapoli-Inter, Mariani e il rigore in ritardo su Di Lorenzo: il Var resta muto. E De Bruyne si fa male segnando - Proteste dell'Inter per il rigore concesso dopo un contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo: l’arbitro Mariani ha prima sorvolato, poi è tornato sulla sua decisione col Var muto. Segnala sport.virgilio.it

De Bruyne ufficiale al Napoli. Il calciatore belga ha firmato: «Non vedo l’ora di unirmi alla squadra» - Il nuovo calciatore del Napoli è diretto ora a Villa Stuart dove si sottoporrà ... ilmessaggero.it scrive

De Bruyne pronto, adesso è FantaNapoli: ecco cosa cambia per Conte - Presentato quest'oggi in conferenza stampa, Kevin De Bruyne è il fiore all'occhiello del mercato estivo del Napoli. Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: L8217uscita Anticipata De Bruyne