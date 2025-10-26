L’uscita anticipata di De Bruyne libera lo spirito selvaggio di McTominay e Anguissa Corsera

Gioie e dolori ieri per il Napoli che, proprio nel momento in ci stava esultando per il primo gol messo a segno contro l’Inter, ha dovuto prendere atto delle lacrime di De Bruyne. Il calciatore belga si è infortunato ed è uscito subito dopo aver tirato il rigore letteralmente in lacrime, non si sa quali siano i tempi di recupero, ma si pensa che potrebbero essere lunghi. L’uscita di Kevin però non è stata proprio negativa per il Napoli di Conte, secondo il Corriere della Sera che sottolinea come McTominay e Anguissa sembravano essere più liberi e leggeri dopo la sua uscita. “E anche i cambi stavolta portano poco a Chivu di fronte all’energia antica che il Napoli ritrova, forse anche per l’uscita anticipata di De Bruyne, che libera lo spirito selvaggio in fase offensiva di McTominay e Anguissa, autori dei due gol che scavano il solco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

