Luoghi della cultura senza ostacoli | finanziati interventi nel capoluogo dauno e a Manfredonia

Grazie all'attivazione dei fondi Pnrr da parte del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, con uno stanziamento di 300 milioni di euro destinati ad oltre mille istituti pubblici e privati, sarà possibile garantire che tutti i cittadini vivano i luoghi della cultura senza ostacoli.

luoghi cultura senza ostacoliAccessibilità, Mic: Luoghi cultura senza ostacoli, stanziati 300mln. Manfredonia c’è - Grazie all’attivazione dei fondi PNRR da parte del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, con uno stanziamento di 300 milioni di euro destinati ad oltre mille istituti pubblici e privati, sarà poss ... Segnala statoquotidiano.it

