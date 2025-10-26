L' Unione italiana ciechi premia la Regione | ha potenziato stamperia braille di Catania
È stato assegnato alla Regione siciliana il “Premio Louis Braille” per il 2025. Il riconoscimento è stato ritirato questa mattina dal presidente Renato Schifani, nel corso di una cerimonia che ha chiuso i lavori del 26° congresso dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Ets-Aps, in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
