L’Union va ad Agliana Dragons sul campo amico
Dragons e Union Basket a caccia di conferme nella sesta giornata del campionato di serie C maschile. La squadra di coach Tommaso Paoletti, salita in testa alla classifica dopo il turno infrasettimanale e ancora a punteggio pieno dopo quattro gare disputate, vuole confermare la propria leadership ma è attesa da un confronto piuttosto ostico sul campo dell’Agliana, la stessa squadra che nella passata stagione interruppe il suo sogno di andare avanti nei playoff. Agliana arriva oltretutto da due successi consecutivi (con Valdisieve e Montevarchi) e sarà dunque un avversario da temere. I Dragons invece tornano alla Toscanini dopo il bellissimo successo colto a Castelfiorentino, sul parquet di quella che resta una delle formazioni che sta guidando la classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
