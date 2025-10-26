L' Uni3 di Ivrea presenta il romanzo Invisibile di Debora Bocchiardo
L’Università Popolare della Terza Età e dell’educazione Permanente propone venerdì 7 novembre, alle 17.30, presso la Sala Santa Marta di piazza Santa Marta, a Ivrea, la presentazione di “Invisibile” (Edizioni Pedrini), il nuovo romanzo di Debora Bocchiardo, da anni docente di Scrittura Creativa e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
