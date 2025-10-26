Pisa, 26 ottobre 2025 – L’ondata di maltempo, che sta interessando nelle ultime ore il litorale pisano torna a mettere a nudo le criticità di un territorio fragile (lungomare parzialmente allagato e invaso dai ‘sassini’), riaccende inevitabilmente i riflettori sugli interventi necessari a difenderlo. In particolare, a far discutere è il “mancato completamento della ‘ cella 4 ’”, dove sono stati depositati dei massi per proteggere la costa dalle mareggiate, un intervento che però fa parte di un progetto più ampio di ampliamento della scogliera sommersa e di creazione di una nuova spiaggia di ghiaia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lungomare invaso dai ‘sassini’, è polemica: “Finire presto la cella 4, 11 anni da inizio dei lavori”