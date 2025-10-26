Lunano a tutta Villa impatta Vismara perde

vigor 1 lunano 2 VIGOR: Simeoni, Fabiani, Silvestri, Calvigioni, Camilletti, Ballarini (25’ st Magi), Stacchiotti, Mosca, Guidobaldi F. (32’ st Barigelli), Valleja (32’ st Kurti), Guidobaldi R. (36’ st Kanté). Panchina: Bonifazi, De Maio, Montesi, Torresi, Pasqualini. All. Bedetti. LUNANO: Andreani, Battistoni, Beninati, Lorenzoni, Mobili Giacomo, Zandri, Pagliardini, Paradisi, Zazzeroni (45’ st Bracci). Montagnoli, Sema (18’ st Bosoi). Panchina: Onyekw, Marta, Cancellieri, Righi, Nobili Cristian, Germinale, Gostoli. All. Manfredini. Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno. Reti: 9’ pt Pagliardini (rig. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lunano a tutta, Villa impatta, Vismara perde

