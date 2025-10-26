L’ultimo saluto a Tugnoli il 28enne morto sulla Statale 16
L’addio ieri alla camera ardente del M.Vandini di Argenta. Poi la salma è stata trasportata all’impianto crematorio di Molinella. E’ stato questo l’ultimo saluto che i famigliari, in primis la mamma in lacrime, i tantissimi amici, la gente del suo paese, chi gli voluto bene, hanno voluto tributare a Manuel Tugnoli, 28 anni, elettricista che il 13 ottobre scorso ha perso la vita sulla Statale 16, alle porte di San Biagio. Tornava a casa, a Longastrino, dopo una vacanza in Turchia. Era in compagnia della fidanzata, ma un tragico destino se l’è portato via per sempre dall’affetto dei suoi cari, in lutto, attorno ai quali si è stretta l’intera comunità, esprimendo loro parole e messaggi di cordoglio e vicinanza, postati anche sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
I FUNERALI | Dolore e lacrime, l'ultimo saluto di Serra a Lucia Vellone e Salvatore Primerano https://gazzettadelsud.it/?p=2119756 - facebook.com Vai su Facebook
Oggi daremo un ultimo saluto a Marco, Davide e Valerio. Ci stringiamo idealmente ai loro familiari e amici, a tutta l’Arma dei @_Carabinieri_. Onoreremo la memoria di questi Eroi, caduti in servizio, esempio di amore verso la Patria. - X Vai su X
L’ultimo saluto a Tugnoli, il 28enne morto sulla Statale 16 - Poi la salma è stata trasportata all’impianto crematorio di Molinella. Secondo msn.com