L’addio ieri alla camera ardente del M.Vandini di Argenta. Poi la salma è stata trasportata all’impianto crematorio di Molinella. E’ stato questo l’ultimo saluto che i famigliari, in primis la mamma in lacrime, i tantissimi amici, la gente del suo paese, chi gli voluto bene, hanno voluto tributare a Manuel Tugnoli, 28 anni, elettricista che il 13 ottobre scorso ha perso la vita sulla Statale 16, alle porte di San Biagio. Tornava a casa, a Longastrino, dopo una vacanza in Turchia. Era in compagnia della fidanzata, ma un tragico destino se l’è portato via per sempre dall’affetto dei suoi cari, in lutto, attorno ai quali si è stretta l’intera comunità, esprimendo loro parole e messaggi di cordoglio e vicinanza, postati anche sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’ultimo saluto a Tugnoli, il 28enne morto sulla Statale 16